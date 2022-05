Milan Campione d’Italia | festa che si avvia verso la conclusione | LIVE NEWS

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - giuliaaliotta16 : RT @AndreaRoss1997: Dato più volte per scarso e per finito, nella stagione del Tricolore del #Milan dopo undici anni, #Giroud scaccia (fors… - 56assist : RT @gippu1: Hakan Calhanoglu è il primo giocatore della storia a diventare campione d'inverno sia col Milan che con l'Inter senza poi vince… -

Il difensore si è laureatod'Italia con iled è in uscita, dato anche anche il suo contratto scadrà a giugno e non c'è aria di rinnovo. Da tempo i biancocelesti hanno messo gli occhi ...... migliaia i tifosi in festa che scortano i protagonisti del 19mo titolo milanista FESTA: IL LIVE STREAMING -: LO SPECIALE SCUDETTO I pullman scoperti per i festeggiamenti del 19°...Come riportato in diretta da Sky Sport, i giocatori del Milan sono appena scesi dal pullman da per recarsi al ristorante Giacomo Arengario dopo più di tre ore di festeggiamenti per la città di Milano, ...Milano, 23 maggio 2022 – In casa Milan sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti ... non smetto – ha detto il campione svedese nel video diffuso sui canali rossoneri –. Quando al mio arrivo abbiamo ...