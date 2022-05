Advertising

romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - tcm24com : Ufficiale l'addio tra Edison Cavani e il Manchester United #Cavani #ManchesterUnited - sportli26181512 : Manchester United, UFFICIALE: confermato l'addio di Cavani: Il Manchester United ha ufficializzato attraverso i pro… - infoitsport : Manchester United, ten Hag: “Ci servirà tempo. CR7? Rimarrà” -

TUTTO mercato WEB

L'ex difensore die Juve, Patrice Evra, ritorna sulla polemica con l'allenatore delCity, Pep GuardiolaCommenta per primo Nel giorno della sua presentazione da allenatore del, Erik ten Haag ha risposto in maniera chiara ad una domanda sul futuro di Cristiano Ronaldo : ' Fa parte del mio progetto Ovviamente sì '. Manchester United, ten Hag si presenta: "Il progetto richiede tempo. Ronaldo Sarà con noi" Il Manchester United sarebbe pronto a sfidare l'Arsenal per cercare di acquistare Ruben Neves nel prossimo calciomercato ...Il romantico dirà che è vera magia, il cinico che è una profezia che si avvera da sola. Il risultato non cambia: pochi sport come il calcio sono in grado di ripetere la propria storia, creare parallel ...