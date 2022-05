Cavani: il club di Serie A sogna il colpo, c’è l’offerta! (Di lunedì 23 maggio 2022) Continuano i festeggiamenti della Salernitana, dopo la miracolosa salvezza ottenuta all’ultima giornata. Finale rocambolesco come forse mai prima, con i campani che hanno perso 4-0 in casa, all’Arechi, contro l’Udinese, lasciando la porta aperta al Cagliari. Sardi che si sono però dimenticati di segnare contro il Venezia ultimo, e già retrocesso. Mentre continuano i festeggiamenti per i tifosi, il presidente Iervolino e il direttore sportivo Sabatini pensano già a come rafforzare la rosa per cercare una salvezza più tranquilla nella prossima stagione. Manchester United, Edinson Cavani (Photo by Catherine Ivill/Getty Images) Il sogno per l’attacco è un nome ben noto ai tifosi del Napoli. L’attaccante uruguaiano Edinson Cavani, che si libererà gratuitamente dal Manchester United. Per lui pronto contratto un biennale da 3 milioni di euro ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Continuano i festeggiamenti della Salernitana, dopo la miracolosa salvezza ottenuta all’ultima giornata. Finale rocambolesco come forse mai prima, con i campani che hanno perso 4-0 in casa, all’Arechi, contro l’Udinese, lasciando la porta aperta al Cagliari. Sardi che si sono però dimenticati di segnare contro il Venezia ultimo, e già retrocesso. Mentre continuano i festeggiamenti per i tifosi, il presidente Iervolino e il direttore sportivo Sabatini pensano già a come rafforzare la rosa per cercare una salvezza più tranquilla nella prossima stagione. Manchester United, Edinson(Photo by Catherine Ivill/Getty Images) Il sogno per l’attacco è un nome ben noto ai tifosi del Napoli. L’attaccante uruguaiano Edinson, che si libererà gratuitamente dal Manchester United. Per lui pronto contratto un biennale da 3 milioni di euro ...

