(Di domenica 22 maggio 2022) Il rogo a Tver Un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, ma diciassette " per parafrasare Agatha Christie " assomigliano molto a una prova. Il rogo scoppiato ieri nel principale centro ...

Nelle ultime settimane ha provato a rafforzare la sicurezzaimpianti strategici. "Il problema è che tutti gli uomini abili e arruolati sono concentrati nel territorio ucraino. Inevitabilmente ...Da qualche anno era passata sotto il controllo di Arkady Rotenberg, unouomini più vicini a Putin. Gli attacchi a strutture russe sono andati avanti il 4 maggio, quando è stata la volta della ... Il mistero degli incendi agita la Russia. Cosa sta succedendo e chi c'è dietro Un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, ma diciassette – per parafrasare Agatha Christie – assomigliano molto a una prova. Il rogo scoppiato ieri nel principale centro aerospaziale russo a ...Un furgone-frigo e una macchina distrutti, poi un Apetto danneggiato sono il risultato di un incendio che si è sviluppato l’altra notte davanti al negozio Prima Mattina a Ponte degli Alberi, in via Po ...