Ultime Notizie – Covid oggi Nordcorea, quasi 220.000 nuovi contagi da 'febbre' (Di sabato 21 maggio 2022) La Corea del Nord segnala circa 220.000 nuovi contagi di persone con "febbre" dopo aver ammesso per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus la presenza di un focolaio di Covid-19 nel Paese con una popolazione di circa 25 milioni di abitanti. I dati su 24 ore riportati dall'agenzia Kcna parlano di "più di 219.030 persone con febbre" e di un altro decesso, che porta il totale a 66. Da "fine aprile", secondo la Kcna, in Corea del Nord sono oltre 2,46 milioni i casi, con oltre 1,76 milioni di persone dichiarate guarite.

