Terribile incidente sul lavoro a Tivoli | gli esplode un occhio | gravissimo 69enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 maggio 2022) Ancora unsul. Questa volta a, in via Lago di Albano, dove ieri pomeriggio, poco prima delle 16, un falegname è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato. La dinamica dell’sulin via Lago di Albano Ha azionato, inavvertitamente, un macchinario in manutenzione quando, improvvisamente, durante le operazioni di taglio è stato colpito violentemente al volto. E questo gli ha causato, purtroppo, l’esplosione del bulbo oculare destro. Vittima di questosuluno dei titolari di una falegnameria, che si trova in via Lago di Albano. L’intervento dell’elisoccorso L’uomo, un italiano di 69 anni, è stato ...