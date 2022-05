Perché c’è anche Morgan Freeman tra gli americani bannati dalla Russia (oltre a Zuckerberg e Soros) – Il video (Di sabato 21 maggio 2022) Il governo russo ha annunciato nuove sanzioni contro quasi 1.000 cittadini statunitensi, vietando loro di entrare nel Paese a causa del loro sostegno all’Ucraina durante la guerra. Nella black list del Cremlino sono presenti centinaia di politici statunitensi (tra cui il presidente Joe Biden e il segretario di Stato Antony Blinken, ndr), giornalisti, ufficiali dell’intelligence, docenti universitari, imprenditori statunitensi, come il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg e il finanziere e filantropo George Soros. Ma a spiccare ci sono anche i nomi dell’attore Morgan Freeman e del regista e produttore Rob Reiner. Malgrado Freeman non si sia recentemente espresso sulla guerra di Mosca contro Kiev, secondo quanto spiegato dal ministero degli Esteri della Federazione Russa, l’attore ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Il governo russo ha annunciato nuove sanzioni contro quasi 1.000 cittadini statunitensi, vietando loro di entrare nel Paese a causa del loro sostegno all’Ucraina durante la guerra. Nella black list del Cremlino sono presenti centinaia di politici statunitensi (tra cui il presidente Joe Biden e il segretario di Stato Antony Blinken, ndr), giornalisti, ufficiali dell’intelligence, docenti universitari, imprenditori statunitensi, come il fondatore di Facebook, Marke il finanziere e filantropo George. Ma a spiccare ci sonoi nomi dell’attoree del regista e produttore Rob Reiner. Malgradonon si sia recentemente espresso sulla guerra di Mosca contro Kiev, secondo quanto spiegato dal ministero degli Esteri della Federazione Russa, l’attore ...

Advertising

AlbertoBagnai : @Giovaguerrato Diciamo che il rapporto di rappresentanza e le tecniche di propaganda si stanno arricchendo di sfacc… - Quirinale : #Mattarella: La #libertà non è divisibile, né socialmente, né territorialmente, perché la libertà in realtà si otti… - tancredipalmeri : E non a caso un personaggio di rara onestà intellettuale come Gary Lineker ha scritto quanto ho scritto anche io.… - rk70534 : RT @minapolesinani: No, la parola giusta non è 'giustiziare', perché non c'è giustizia in questo, ma assassinare. Fermiamo quest'esecuzione… - c_h_i_a_r_aa : @sonosempreioeh Ma non credo c’è spero vivamente perché se per lui quello vuol dire smentire allora inizio a pensar… -