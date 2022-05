Jacobs | L' obiettivo della stagione è correre sotto 9 70

(Di sabato 21 maggio 2022) AGI - “L'i 9”70, forse anche attorno ai 9”65 visti i parametri in allenamento: serve solo trovare condizioni meteo ottime, pista veloce, forma perfetta e quel leggero vento a favore. Unda centrare nella gara che conta di più, ai Mondiali di Eugene”. Lo afferma in un'intervista all'AGI Marcell, campione olimpico dei 100 metri, al ‘Salone del Libro' di Torino per la presentazione del suo libro "Flash-La mia storia" (Piemme).il primo agosto dello scorso anno a Tokyo ha conquistato l'oro olimpico fermando i crono su 9”80, primato europeo. Lo sprinter azzurro sabato prossimo gareggerà ad Eugene ma in occasioneterza tappaDiamond League. Il ...

Un traguardo da centrare nella gara che conta di più, ai Mondiali di Eugene'. Lo afferma in un'intervista all'AGI Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, al 'Salone del Libro' di Torino per la presentazione del suo libro. "L'obiettivo è riconfermarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e fare qualcosa di importante anche a Los Angeles 2028". Lo ha detto in un'intervista con l'Agi, Marcell Jacobs, oggi a Torino in occasione del Salone del Libro. Intervistato dal Corriere dello Sport al termine della 14ma tappa del Giro d'Italia 2022, Marcell Jacobs ha parlato di diversi argomenti, iniziando dal suo prossimo impegno negli Stati Uniti: "Sui blocchi di partenza mi sento bene". SAVONA (ITALPRESS) - Jacobs in ripresa, Dosso a un passo dal record. Subito sotto i 10 secondi, nonostante il ricovero in ospedale di dodici giorni fa a Nairobi: il campione olimpico Marcell Jacobs sfida se stesso.