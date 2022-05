Il senatore della Lega che dice di aver visto una donna provocare gli Alpini durante il raduno di Rimini

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) Nonostante l’associazione femminista “Non Una di Meno” abbia raccolto oltre 150 segnalazioni di molestie fisiche o verbali, nonostante un video di Fanpage mostri con chiara evidenza quanto avvenuto, c’è ancora chi si schiera dalla parte degliper quanto accadutoildidi inizio maggio. IlCristiano Zuliani ha riportato la sua testimonianza: “Ero presente e sabato sera ho assistito ad un episodio di una giovaneche provocava attivamente le persone di sesso maschile presenti, la cosa mi è sembrata sospetta perché lei non sembrava in preda ai fumi dell’alcol. Io me ne sono andato ma non vorrei fosse stato un episodio provocatorio finalizzato a gettare fango su una manifestazione simbolo ...