Guerra Russia-Ucraina, la resa dell’Azovstal. Zelensky: “Negoziati possibili se preservata la vita dei difensori”. Mosca vieta l’ingresso a Biden e ad altri 962 americani. Londra: “Armi alla Moldavia” (Di sabato 21 maggio 2022) Attacco di mortaio nella regione russa di Kursk. Kiev identifica uno dei comandanti della strage di Bucha. Moody's taglia il rating del debito ucraino: outlook negativo. Khodorkovsky e Kasparov nella lista degli «agenti stranieri» nemici del Cremlino Leggi su lastampa (Di sabato 21 maggio 2022) Attacco di mortaio nella regione russa di Kursk. Kiev identifica uno dei comandanti della strage di Bucha. Moody's taglia il rating del debito ucraino: outlook negativo. Khodorkovsky e Kasparov nella lista degli «agenti stranieri» nemici del Cremlino

