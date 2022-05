**Genova: auto cade in mare, morto dipendente aeroporto** (Di sabato 21 maggio 2022) Genova, 21 mag. (Adnkronos) - Un dipendente dell'aeroporto di Genova è morto questa notte: l'uomo si trovava in auto sulla pista di volo quando è caduto in mare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dall'auto. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Genova, 21 mag. (Adnkronos) - Undell'aeroporto di Genova èquesta notte: l'uomo si trovava insulla pista di volo quando è caduto in. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dall'

