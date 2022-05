‘Femminismo e salute mentale’: la prospettiva di genere può salvare tante donne oppresse (Di sabato 21 maggio 2022) Chi segue la mia pagina Facebook probabilmente sa che a gennaio ho tentato il suicidio e che ora sono in cura per depressione, agorafobia e disturbi alimentari. Oltre alle cure farmaceutiche mi è stato suggerito di usare lo strumento che uso da sempre come elemento salvavita, la scrittura, che secondo lo psicologo mi ha permesso in tanti anni di non lasciare che il mio cervello si frammentasse. Senza la scrittura il tuo cervello sarebbe rotto, mi hanno detto, invece lo hai tenuto intero e hai conservato lucidità. L’altra cosa che mi ha permesso di conservare lucidità è il femminismo, perché se non avessi analizzato la mia malattia da un punto di vista di genere, giacché molto dipendeva dalle forti pressioni sociali per ruoli imposti alle donne che inducono senso di colpa nel caso in cui quei ruoli non vengano interpretati in ogni senso, non avrei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Chi segue la mia pagina Facebook probabilmente sa che a gennaio ho tentato il suicidio e che ora sono in cura per depressione, agorafobia e disturbi alimentari. Oltre alle cure farmaceutiche mi è stato suggerito di usare lo strumento che uso da sempre come elemento salvavita, la scrittura, che secondo lo psicologo mi ha permesso in tanti anni di non lasciare che il mio cervello si frammentasse. Senza la scrittura il tuo cervello sarebbe rotto, mi hanno detto, invece lo hai tenuto intero e hai conservato lucidità. L’altra cosa che mi ha permesso di conservare lucidità è il femminismo, perché se non avessi analizzato la mia malattia da un punto di vista di, giacché molto dipendeva dalle forti pressioni sociali per ruoli imposti alleche inducono senso di colpa nel caso in cui quei ruoli non vengano interpretati in ogni senso, non avrei ...

