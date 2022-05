Vaiolo delle scimmie, pustole su mani e organi genitali Bassetti: "Presto in Europa avremo migliaia di casi" (Di venerdì 20 maggio 2022) C'è un nuovo allarme a livello sanitario, è in circolo con una rapida diffusione una nuova malattia, molto presente già in Europa: il Vaiolo delle scimmie. Primo caso anche in Italia, si tratta di un uomo proveniente dalle Canarie e ora ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. La regione Lazio - si legge sulla Stampa - ha messo in moto i suoi cacciatori di virus per individuare con il massimo rispetto della privacy eventuali contatti stretti, mentre l’Oms parla di «situazione in rapida evoluzione», perché i casi sarebbero più di una ventina, concentrati soprattutto in Gran Bretagna, Spagna e Portogallo, mentre 13 ne segnala il Canada, uno gli Usa. Il virus si trasmette per via sessuale. Ma di ora in ora il numero dei casi sospetti aumenta. «I sintomi sono vari ma in genere lievi, ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 20 maggio 2022) C'è un nuovo allarme a livello sanitario, è in circolo con una rapida diffusione una nuova malattia, molto presente già in: il. Primo caso anche in Italia, si tratta di un uomo proveniente dalle Canarie e ora ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. La regione Lazio - si legge sulla Stampa - ha messo in moto i suoi cacciatori di virus per individuare con il massimo rispetto della privacy eventuali contatti stretti, mentre l’Oms parla di «situazione in rapida evoluzione», perché isarebbero più di una ventina, concentrati soprattutto in Gran Bretagna, Spagna e Portogallo, mentre 13 ne segnala il Canada, uno gli Usa. Il virus si trasmette per via sessuale. Ma di ora in ora il numero deisospetti aumenta. «I sintomi sono vari ma in genere lievi, ...

