Tre italiani rapiti in Mali. Nel paese le sparizioni sono un fenomeno quotidiano

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tre italiani e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da uomini armati. Lo riferiscono fonti… - Agenzia_Ansa : Sos caldo negli alveari italiani dove le alte temperature stressano le api limitando l'attività di raccolta del pol… - Corriere : Tre italiani sono stati rapiti in Mali. La conferma della Farnesina - TW_Bruce_Wayne : RT @Moonlightshad1: Il fronte pacifista è formato da gente che si è rotta le scatole di essere insultata dalla servitù bellicista. #Santoro… - billutz : RT @Moonlightshad1: Il fronte pacifista è formato da gente che si è rotta le scatole di essere insultata dalla servitù bellicista. #Santoro… -

Secondo le testimonianze del posto, riportate dall'agenzia France Press, isono una coppia e il loro bambino. Vivono in Mali da diversi anni e hanno doppia cittadinanza. Sono Testimoni ..."Secondo mie informazionicittadinie un togolese sono stati sequestrati a Sinzina, prelevati nella notte da uomini armati arrivati a bordo di un veicolo": è la drammatica denuncia lanciata inizialmente via ...Quello dei rapimenti nel paese africano è un evento molto ricorrente. Ne fanno ricorso soprattutto i gruppi jihadisti per usare gli ostaggi come pedine di scambio con il governo ...Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico, è intervenuto al forum organizzato dal Corriere dello Sport su "Il calcio che l'Italia si merita", sostenendo ...