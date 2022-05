le fonti e il senatore…

Leggi su butac

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sul blog del senatore Gianluigi Paragone – lo so, fa strano anche a me pensare che quest’uomo prenda uno stipendio che viene anche dalle mie tasse – è stato pubblicato il 15 maggio un articolo dal titolo: “Non serve a nulla!” Questa volta a dirlo è l’Istituto Superiore di Sanità. E ora come la mettiamo? L’articolo cita l’Istituto Superiore di Sanità svariate volte nel testo senza però che ci sia nemmeno un link a quanto viene riportato. Non ci sono perché, pur citando l’ISS, Paragone si fida ciecamente di quanto riportato da una testata giornalistica, La Verità. E già qui potremmo commentare su quanto questo sia grave. Un privato cittadino può scegliere di basare le proprie idee su quello che gli pare, un senatore della Repubblica che mentre è in carica è pagato dai cittadini, di qualsiasi orientamento politico, dovrebbe avere una capacità analitica che va al di la del “l’ho letto su ...