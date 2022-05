La ‘Great resignation’ potrebbe portare anche effetti positivi: il lavoro non è immutabile (Di venerdì 20 maggio 2022) di Luigi Manfra* In un post della fine dello scorso anno, avevo descritto la Great resignation, fenomeno che ha visto numerosi lavoratori lasciare spontaneamente il proprio impiego in diversi settori produttivi. Negli Stati Uniti, da maggio a settembre 2021 si sono dimessi complessivamente 20,2 milioni di lavoratori ed anche in Italia, su scala ridotta, si è verificato lo stesso esodo. A distanza di sei mesi dalla precedente analisi, il fenomeno si è ulteriormente accresciuto. Nell’intero 2021, negli Stati Uniti il numero delle dimissioni è aumentato ulteriormente, arrivando a 47,8 milioni di lavoratori, ed il trend si è ulteriormente accresciuto nei primi mesi di quest’anno. Nel marzo 2022, 4,53 milioni di lavoratori hanno lasciato il lavoro, battendo il record precedente di 4,51 milioni del novembre 2021. Una delle principali cause all’origine delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) di Luigi Manfra* In un post della fine dello scorso anno, avevo descritto la Great resignation, fenomeno che ha visto numerosi lavoratori lasciare spontaneamente il proprio impiego in diversi settori produttivi. Negli Stati Uniti, da maggio a settembre 2021 si sono dimessi complessivamente 20,2 milioni di lavoratori edin Italia, su scala ridotta, si è verificato lo stesso esodo. A distanza di sei mesi dalla precedente analisi, il fenomeno si è ulteriormente accresciuto. Nell’intero 2021, negli Stati Uniti il numero delle dimissioni è aumentato ulteriormente, arrivando a 47,8 milioni di lavoratori, ed il trend si è ulteriormente accresciuto nei primi mesi di quest’anno. Nel marzo 2022, 4,53 milioni di lavoratori hanno lasciato il, battendo il record precedente di 4,51 milioni del novembre 2021. Una delle principali cause all’origine delle ...

