Ucraina, Russia: “Pronti a riprendere i negoziati con Kiev” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia è pronta a tornare al tavolo dei negoziati con l’Ucraina se Kiev si dichiarerà disponibile a farlo. Lo ha sottolineato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko, citato dall’agenzia Interfax. “Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, ma sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa. Non appena si diranno disponibili a tornare al tavolo dei negoziati, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che ci sia qualcosa di cui discutere”, ha affermato Rudenko. Kiev proprio questa mattina si era detta scettica sulla ripresa dei colloqui. “Oggi i negoziati con la Federazione Russa sono impossibili”, ha affermato nel corso di una trasmissione alla radio NV, è Mikhaylo Podolyak, consigliere del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Laè pronta a tornare al tavolo deicon l’sesi dichiarerà disponibile a farlo. Lo ha sottolineato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko, citato dall’agenzia Interfax. “Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, ma sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa. Non appena si diranno disponibili a tornare al tavolo dei, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che ci sia qualcosa di cui discutere”, ha affermato Rudenko.proprio questa mattina si era detta scettica sulla ripresa dei colloqui. “Oggi icon la Federazione Russa sono impossibili”, ha affermato nel corso di una trasmissione alla radio NV, è Mikhaylo Podolyak, consigliere del ...

