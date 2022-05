Immissioni in ruolo 2022, più di 79mila posti liberi per assunzioni. Tutti i dati per classe di concorso e provincia (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la pubblicazione dei movimenti della mobilità anno scolastico 2022/23 per il personale docente, pubblichiamo i posti disponibili per classe di concorso e provincia divisi per gradi di istruzione. Saranno i posti su cui potranno essere disposte le Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo la pubblicazione dei movimenti della mobilità anno scolastico/23 per il personale docente, pubblichiamo idisponibili perdidivisi per gradi di istruzione. Saranno isu cui potranno essere disposte leinper l'anno scolastico/23. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2022, più di 79mila posti liberi per assunzioni. Tutti i dati per classe di concorso e provincia - infoitinterno : Concorso ordinario infanzia primaria, ecco la prima GRADUATORIA. 3 punti per le GPS ed ecco come avverranno le immi… - zazoomblog : Concorso ordinario infanzia primaria ecco le prime GRADUATORIE. 3 punti per le GPS ed ecco come avverranno le immis… - GazzettaDellaSc : Concorso ordinario infanzia primaria, ecco le prime GRADUATORIE. 3 punti per le GPS ed ecco come avverranno le immi… - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia primaria, ecco le prime GRADUATORIE. 3 punti per le GPS ed ecco come avverranno le immi… -