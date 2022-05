Fiammetta Borsellino | Mio padre e Falcone consegnati alla mafia dai loro colleghi

Advertising

PupiaTv : Castellabate (SA) - Fiammetta Borsellino… (13.05.22) - cilentano_it : Si è tenuto ieri l’incontro dibattito della Dott.ssa Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia… - cilentonotizie : Castellabate, si è tenuto l'incontro con Fiammetta Borsellino - InfoCilentoWeb : Castellabate, ieri l'incontro con Fiammetta Borsellino #castellabate #castellabatenotizie #Cilento #CilentoNotizie - cilentano_it : Venerdì 13 Maggio 2022 alle ore 18:30 presso Villa Matarazzo si terrà l’incontro di Fiammetta Borsellino, figlia de… -

L'Espresso

No che non mi sentirò appagata dall'esito dei processi sulla morte di mio padre e, soprattutto, su quel che è successo dopo: il più grande depistaggio della storia, come è stato definito. E so che ...Ci ispiriamo alle parole pronunciate da, quando ha avuto modo di affermare che 'l'antimafia non può non essere disinteressata, non può mirare al potere e non può diventare essa ... Il j’accuse di Fiammetta Borsellino: «L’omertà è nello Stato, questa è una certezza» È accettabile che i mafiosi si trincerino dietro i «non ricordo». Ma è inaccettabile il silenzio di pezzi delle istituzioni ...In occasione del trentennale delle stragi di via Capaci e via D’ Amelio , l’ Amministrazione del sindaco Arconte Gatti in collaborazione con la scuola di ...