Bonus 200 euro, si parte a luglio: chi può richiederlo e come sarà erogato, tutte le regole (Di giovedì 19 maggio 2022) Bonus 200 euro, si parte a luglio. tutte le regoleE' tutto pronto per l'erogazione del Bonus 200 euro: si partirà da luglio. Il contributo verrà riconosciuto una sola volta a lavoratori e pensionati con redditi bassi, con l’obiettivo di combattere il caro vita. Verrà erogato anche a chi riceve il reddito di cittadinanza, pensionati e disoccupati. E per gli gli autonomi? Nel nuovo testo è previsto un fondo anche per i lavoratori autonomi. I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconoscono il Bonus in via automatica e verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, e provvedono eventualmente al recupero dell’importo. La misura, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 maggio 2022)200, sileE' tutto pronto per l'erogazione del200: si partirà da. Il contributo verrà riconosciuto una sola volta a lavoratori e pensionati con redditi bassi, con l’obiettivo di combattere il caro vita. Verràanche a chi riceve il reddito di cittadinanza, pensionati e disoccupati. E per gli gli autonomi? Nel nuovo testo è previsto un fondo anche per i lavoratori autonomi. I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconoscono ilin via automatica e verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, e provvedono eventualmente al recupero dell’importo. La misura, ...

