Ripescaggio Italia | Gravina spegne tutte le speranze

Italia ripescata ai Mondiali? Gravina chiude: "Zero possibilità, abbiamo sentito la FIFA" "Possibilità di Ripescaggio in caso di esclusione dell'Ecuador? Zero". A margine del consiglio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gianfranco_juve : @mondisommersi1 Mondiali in Qatar, zero speranze per il ripescaggio dell'Italia. Il presidente della Figc Gravina h… - Gianfranco_juve : Mondiali in Qatar, zero speranze per il ripescaggio dell'Italia. Il presidente della Figc Gravina ha contattato Inf… - SLN_Magazine : Italia ai Mondiali 2022? Christillin: 'Nessun ripescaggio'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - robertalerici : @Apndp Il regolamento pare non lo consenta - SportdelSud : ??? Il presidente della #FIGC Gabriele Gravina ha escluso ogni possibilità di ripescaggio per l'#Italia. -