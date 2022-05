“Occhi” è il nuovo singolo del cantautore calabrese Strano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Occhi” è il nuovo singolo di Michele Perri, in arte Strano, un brano che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore. Attraverso un semplice taglio di capelli, l’artista nota una nuova espressione degli Occhi di una donna e, soffermandosi su questi, ne resta meravigliato. Scopre che lei è innamorata di lui e viceversa. Tutto questo solo attraverso i suoi Occhi che il cantautore scopre essere parlanti e proprio da questi riesce a vedere chiaramente la sua anima e percepire le sue emozioni.Come diceva Jim Morrison “l’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo”, in questa canzone canto con passione, sicurezza e gioia immensa! Occhi è Occhi!-Hanno collaborato nella realizzazione del progetto: Ivano Zanotti (batteria), ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 maggio 2022) “” è ildi Michele Perri, in arte, un brano che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore. Attraverso un semplice taglio di capelli, l’artista nota una nuova espressione deglidi una donna e, soffermandosi su questi, ne resta meravigliato. Scopre che lei è innamorata di lui e viceversa. Tutto questo solo attraverso i suoiche ilscopre essere parlanti e proprio da questi riesce a vedere chiaramente la sua anima e percepire le sue emozioni.Come diceva Jim Morrison “l’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo”, in questa canzone canto con passione, sicurezza e gioia immensa!!-Hanno collaborato nella realizzazione del progetto: Ivano Zanotti (batteria), ...

Advertising

marta_gazzola : e quindi no. niente cimitero, anche se era un cimitero già riconquistato dalla vita profana, già dissacrato agli o… - infooggi : Srano - “Occhi” è il nuovo singolo del cantautore calabrese. | InfoOggi - Lilliflo : RT @Anastasias73: Riempiamoci gli occhi di colori, la mente di buoni pensieri e andiamo incontro a questo nuovo giorno con il sorriso sulle… - 39ardnassela : RT @trashbiccis: Cosa c’è di più horror di accorgersi del ronzio di una zanzara in piena notte mentre stai per prendere sonno? Semplice, il… - 8cMLeti : RT @disappointedemi: Avevo 17 anni quando arrivo alla Juventus, ragazzino, occhi sognanti, ma piedi per terra e talento da vendere. Avevo… -