Libero su Dybala | che pena le sue lacrime di coccodrillo | ha avuto 7 anni per meritarsi il rinnovo 

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Su, Luca Beatrice scrive delle “di” di Pauloper l’ultima sua partita allo Stadium, quella contro la Lazio di lunedì sera. Ormai è una moda piangere nel giorno dei saluti, lo ha fatto anche Insigne nella sua ultima partita al Maradona, quella contro il Genoa. Beatrice si scaglia contro. “nella Juve hasettedi tempo per recitare il ruolo di primattore senza riuscirci, per un motivo o per l’altro”. L’ultimo suo lampo, scrive, risale alla prestazione stellare contro il Barcellona dell’aprile 2017, quando fu autore di una doppietta. Da allora, “nelle partite importanti la Joya o si eclissava o la saltava per infortunio”. “Tutto estetica e fragilità, Paulorappresenta quella nuova specie piuttosto ...

... in scadenza di contratto a Torino e oradi firmare dove vuole a parametro zero. Come riferiscono i più attenti, non è la prima volta che da Totti arrivano like per i post di, ma di ...... il pubblico bianconero ha salutato anche Paulo. L'argentino lascerà il club dopo 7 anni: la Joya e la dirigenza non hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, lasciando...Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Francia: “Accordo totale per Di Maria” Il rapporto tra Angel Di Maria e il Paris Saint-Germain terminerà definitivamente il prossimo 30 giugno visto che il suo ...I numeri dell'operazione che potrebbe portare Perisic a Torino, alla Juventus e allontanare definitivamente Bernardeschi. Di Maria e Pogba in lista per i bianconeri ...