Juve, già decisa la prima cessione (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Juventus ha iniziato a pianificare le strategie di mercato, con l'obiettivo di rinforzarsi per tornare a vincere. Dall'incontro con... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lantus ha iniziato a pianificare le strategie di mercato, con l'obiettivo di rinforzarsi per tornare a vincere. Dall'incontro con...

Advertising

EnricoTurcato : La Juve ritiene la cifra richiesta troppo alta. A dicembre 2020 esce allo scoperto con le parole di #Agnelli. “Vedi… - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - _Morik92_ : Era già nell'aria, ma nella giornata di oggi è stato definito l'accordo con cui l'#Atalanta riscatterà #Demiral per… - andreaxberna : La Juve guarda già al futuro con un progetto sostenibile: perisic, acerbi, di maria! Ma per favore chi volete prend… - AfoElu98 : #rugani x #acerbi: pro e contro - rugani conosce gia l'ambiente ed il sistema juve, è più giovane e non si fa trop… -