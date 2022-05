Giro d’Italia 2022, tappo spumante nell’occhio: Girmay si ritira (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Il tappo di spumante colpisce l’occhio e Biniam Girmay è costretto al Giro d’Italia 2022. “Sto bene, ma l’occhio mi fa ancora un po’ male per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa”, dice l’eritreo un breve video messaggio pubblicato sul sito del suo team, Intermarché-Wanty-Gobert. Ieri il 22enne ha messo a segno la prima vittoria di un africano al Giro. A costringerlo al ritiro è la ferita all’occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l’esplosione del tappo della bottiglia di spumante. Ieri in serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildicolpisce l’occhio e Biniamè costretto al. “Sto bene, ma l’occhio mi fa ancora un po’ male per cui abbiamo preferito evitare rischi e lasciare la Corsa”, dice l’eritreo un breve video messaggio pubblicato sul sito del suo team, Intermarché-Wanty-Gobert. Ieri il 22enne ha messo a segno la prima vittoria di un africano al. A costringerlo al ritiro è la ferita all’occhio sinistro che si è procurato nella cerimonia di premiazione, con l’esplosione deldella bottiglia di. Ieri in serata ha svolto i primi esami in ospedale: fortunatamente non sembra esserci procurato nulla di grave, ma la squadra ha preferito la massima cautela. Oggi sono previsti ulteriori ...

