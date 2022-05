Advertising

AAngelo1994 : @Franciwinwar @manu67915486 Ma non parla in diretta il presidente del Getafe? -

Forzazzurri

Per ADL, tra le gigantografie di Dimaro ci sarà anche Olivera del'Ne stiamo seguendo ... Ora ci si gioca, ci si allena, poi chi è veramente interessato non scompare e si. Giocheremo alle ...... terzino sinistro che il Napoli sta provando di prendere dal: 'Olivera ne seguiamo tanti, ... Finito tutto, se uno è interessato, non scompare e siin maniera sgombra e scevra di qualsiasi ... Getafe, parla il presidente: "Olivera al Napoli Non è detto, molti club su di lui" Così il presidente degli azzurri: "Dopo lo Spezia faremo un confronto sul mercato". E il tecnico: "Vogliamo puntare in alto" ...Il presidente del Napoli alla presentazione del ritiro: “Olivera Ne stiamo seguendo tanti… Con Mertens ci siamo visti, ne parliamo dopo lo Spezia" ...