Approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale, question time con Speranza (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponderà a interrogazioni sull’iter di Approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale nel quadro dell’attuazione del Piano europeo di lotta contro il cancro (Lapia – Misto-CD); sulle iniziative volte alla stabilizzazione del personale sanitario assunto in relazione all’emergenza epidemiologica (Lombardo – CI); sulla revisione dei limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale (Conte – LeU); sulle iniziative per assicurare il corretto funzionamento dei servizi veterinari in Campania, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto, risponderà a interrogazioni sull’iter didelnel quadro dell’attuazione deleuropeo di lotta contro il cancro (Lapia – Misto-CD); sulle iniziative volte alla stabilizzazione del personale sanitario assunto in relazione all’emergenza epidemiologica (Lombardo – CI); sulla revisione dei limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario(Conte – LeU); sulle iniziative per assicurare il corretto funzionamento dei servizi veterinari in Campania, ...

