“È la decisione migliore”: la Svezia tira dirtto sull’adesione alla Nato (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la Finlandia è il turno della Svezia. La ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la domanda di adesione del Paese scandinavo alla Nato. La firma rappresenta il passo formale di Stoccolma verso l’ingresso nell’Alleanza, che potrebbe arrivare in parallelo alla fumata bianca di Helsinki. “È qualcosa di importante e serio. È la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la Finlandia è il turno della. La ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la domanda di adesione del Paese scandinavo. La firma rappresenta il passo formale di Stoccolma verso l’ingresso nell’Alleanza, che potrebbe arrivare in parallelofumata bianca di Helsinki. “È qualcosa di importante e serio. È la InsideOver.

