Advertising

globalistIT : - LaTelaNera : Sulla Quinta luna, l'Onda - magia antica che promette prodigi - sta morendo. Ma c'è ancora speranza. I destini conv… - Robin93572189 : @YanezdeGomera71 @tradori La PAROLA speranza ormai abbiamo capito che non promette niente di buono . -

Globalist.it

Sul fatto che le Regioni chiedano più fondi per la lotta contro il Covid,risponde: 'Abbiamo già messo molte risorse al di fuori del fondo sanitario nazionale per la pandemia. Ne servono ......assaporato troppe volte il gusto della "convegnite" per poter credere a ciò che di solito. ... La seconda pecca di eccessivo ottimismo sta nellache la nuova fase geopolitica aperta ... Speranza promette fondi per la Sanità italiana: “Un miliardo alle Regioni, stop alle liste d’attesa” Il ministro della Salute ha confermato l'indirizzo del governo. "Sul nuovo personale abbiamo avviato un'operazione che in Italia non si era mai vista".Luigi Strangis vince Amici 21 e Carola Puddu reagisce con gioia, ricordando il momento in cui gli aveva chiesto di trionfare ...