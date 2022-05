Rapinato supermercato al Vomero

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRapina a mano armata in un, nel tardo pomeriggio, al. Intorno alle 19.00 i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dal 112, sono intervenuti in via Francesco Cilea dove poco prima alcuni malviventi, armati di pistola, erano entrati in un, facendosi consegnare l’incasso per poi fuggire. Nessuno dei clienti presenti è rimasto ferito, così come il personale dell’esercizio commerciale. Sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.