Il mistero delle spese militari russe

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 maggio 2022) Chi dice tanto, chi non quanto dovrebbe per poter sostenere l’attuale guerra contro l’Ucraina. Ma quanti soldi sta spendendo realmente la Russia per i suoi armamenti? Se parametrati alla moneta di riferimento per la Difesa, ovvero il dollaro americano, il budget della Difesa russa è passato da 35 a 62,2 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2021, fino a sfiorare un valore stimato di oltre 150 miliardi quest’anno, più del doppio della spesa britannica (71,6 miliardi). Ma è davvero così? Se lo fosse esso richiederebbe uno sforzo enorme da parte di Mosca per renderlo compatibile alla sua economia interna, poiché se le nazioni Nato dovrebbero spendere in armi una cifra di almeno il 2% del loro Pil per rimanere nell’Alleanza, la Russia per poter competere con le sue sole forze sarebbe costretta a investire quattro volte tanto. Da qui il numero astronomico pur considerando che parte ...