Ancelotti pensa al Liverpool e annuncia | Rodrygo e Valverde? Giocheranno

Advertising

pellegrino435 : @DiegoDeLucaTwit pensa ad ancelotti - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il bel gesto di Carlo #Ancelotti dopo la sconfitta e la retrocessione del Levante - pbrex668 : RT @fanpage: Il bel gesto di Carlo #Ancelotti dopo la sconfitta e la retrocessione del Levante - fanpage : Il bel gesto di Carlo #Ancelotti dopo la sconfitta e la retrocessione del Levante - giovaeffe : @SimosTwittt Erano impegnati a fare la sceneggiata napoletana allenatore-presidente ma ma rosa non è mai stata da q… -

Sport Fanpage

Dopo il pareggio contro il Cadice nella Liga, l'allenatore del Real Madrid, Carlogià alla finale di Champions League contro il Liverpool e annuncia la presenza da titolari di Nacho, Valverde e RodrygoIl pronosticosolo alla Champions. I suoi giocatori anche. Il Levante sogna la salvezza. E scenderà in campo per quella che è la partita della vita. Ora, difficilmente il Real Madrid ... Ancelotti è un gigante, vince 6-0 ma pensa agli avversari: “Voglio dire una cosa ad Alessio” Giovedì scorso al Bernabeu si è presentato il Levante, che è stato travolto e battuto per 6-0. A cura di Alessio Morra. Il ritorno di Ancelotti al Real Madrid è stato trionfale. Ancelotti è un gigante ...Sappiamo però che c'è ancora tempo da qui alla finale col Liverpool e dobbiamo continuare ad impegnarci nelle partite per preparare al meglio quel match. Penso che giocheranno sia Valverde che Rodrygo ...