Manchester United, Ronaldo: 'Con ten Hag possiamo vincere dobbiamo solo dargli tempo' (Di venerdì 13 maggio 2022) Andando oltre le voci di un suo possibile addio al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha parlato così dell'arrivo di Erik ten Hag... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Andando oltre le voci di un suo possibile addio al, Cristianoha parlato così dell'arrivo di Erik ten Hag...

Advertising

DIRETTADCM : So che ha fatto un lavoro fantastico all'Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo. Le cose devo… - GloboEsporteBOT : Manchester United contrata Gabriel Martinelli por 2 anos - Gabry9416 : @marcobardazzi - S9meraviglie : #calciomercato #Juventus #POGBACK non succede , ma se succede ?????? Se la Juventus manda via il bimbo viziato, per… - sportli26181512 : Pogba a zero, occasione per pochi: Psg-Real e il caso Mbappé, la Juve...: Ancora qualche settimana e il contratto d… -