Il film “Belfast” e la nuova promessa di convivenza del voto in Irlanda del nord (Di lunedì 9 maggio 2022) Che cosa devo rispondere se qualcuno per strada mi chiede se sono cattolico o protestante, mento, dico la verità?, chiede Buddy, il protagonista del film “Belfast” diretto da Kenneth Branagh, quando nel suo quartiere iniziano i Troubles, il conflitto tra protestanti e cattolici. È il 1969, Buddy chiede alla sua amica Moira come deve comportarsi d’ora in avanti, lei gli spiega che deve bluffare due volte: chi ti fa la domanda pensa che tu mentirai, quindi devi mentire due volte e dire che sei protestante. Ma io sono protestante!, dice Buddy, e Moira gli risponde: appunto. Ho guardato “Belfast” seguendo i risultati del voto in Irlanda del nord: per la prima volta i nazionalisti di Sinn Féin, ex braccio politico dei terroristi dell’Ira, hanno ottenuto la maggioranza relativa in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Che cosa devo rispondere se qualcuno per strada mi chiede se sono cattolico o protestante, mento, dico la verità?, chiede Buddy, il protagonista del” diretto da Kenneth Branagh, quando nel suo quartiere iniziano i Troubles, il conflitto tra protestanti e cattolici. È il 1969, Buddy chiede alla sua amica Moira come deve comportarsi d’ora in avanti, lei gli spiega che deve bluffare due volte: chi ti fa la domanda pensa che tu mentirai, quindi devi mentire due volte e dire che sei protestante. Ma io sono protestante!, dice Buddy, e Moira gli risponde: appunto. Ho guardato “” seguendo i risultati delindel: per la prima volta i nazionalisti di Sinn Féin, ex braccio politico dei terroristi dell’Ira, hanno ottenuto la maggioranza relativa in ...

