Juliana Canfield: la star di Succession nella serie Peacock The Missing (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i ruoli da regular in Succession e Y: L'ultimo uomo, Juliana Canfield sarà co-protagonista della serie The Missing, firmata da David E. Kelley. Juliana Canfield, che interpreta Jess Jordan, la fedele assistente di Kendall, in Succession, è stata scelta come protagonista femminile al fianco di Jeff Wilbusch in The Missing, la serie di otto episodi per Peacock firmata da David E. Kelley. La serie è basata sul bestseller internazionale dello scrittore israeliano Dror A. Mishani, The Missing File. Scritto da Kelley, che sarà anche showrunner e produttore esecutivo, The Missing racconta la storia del detective Avraham (Jeff Wilbusch), la cui fede ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i ruoli da regular ine Y: L'ultimo uomo,sarà co-protagonista dellaThe, firmata da David E. Kelley., che interpreta Jess Jordan, la fedele assistente di Kendall, in, è stata scelta come protagonista femminile al fianco di Jeff Wilbusch in The, ladi otto episodi perfirmata da David E. Kelley. Laè basata sul bestseller internazionale dello scrittore israeliano Dror A. Mishani, TheFile. Scritto da Kelley, che sarà anche showrunner e produttore esecutivo, Theracconta la storia del detective Avraham (Jeff Wilbusch), la cui fede ...

Advertising

carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews #28gennaio: #BlackMonday e #WorkinProgress cancellate; un altro addio in #CSIVegas; Ming-Na Wen in #YoungSheldon;… - telesimo : #SeriesNews #28gennaio: #BlackMonday e #WorkinProgress cancellate; un altro addio in #CSIVegas; Ming-Na Wen in… -