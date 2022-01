Gf VIP | Antonio Medugno | il nuovo concorrente è fidanzato con Clarissa Selassié? FOTO

Leggi su donnapop

(Di venerdì 28 gennaio 2022)del Gf VIP, pare abbia in corso una frequentazione con la ex gieffina: scopriamo tutti i dettagli in merito alingresso nel reality e alle dichiarazioni rilasciate dalla principessa sul suo presunto. Leggi anche: Grande Fratello VIP nuovi ingressi: chi sono i nuovi concorrenti? Età, lavoro,, Instagramcon? Durante...