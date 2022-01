Elezioni Presidente della Repubblica | gli italiani preferiscono Mattarella bis al premier Draghi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto emerso dagli ultimi sondaggi in occasione delle votazioni per il nuovo, glivorrebbero vedere ancora Sergio, preferendo la sua presenza all’attualeMario. Ecco qual è il quadrosituazione. Quirinale, glivorrebbero unbis: il sondaggio Leper il prossimosono iniziate lunedì 24 e sono ancora in corso, con le forze politiche ancora impegnate a determinare i candidati più idonei per essere sostenuti. Nonostante l’attualeSergioabbia espresso più volte la ...

Advertising

SkyTG24 : DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 11 nuova votazione al Quirinale - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - fragolaofficial : Domanda : ma il fatto che i politici siano arrivati impreparati all’elezioni del presidente dalla repubblica, e che… - arcocielo : RT @baffi_francesco: Quirinale. Casellati Presidente della Repubblica con i voti di ItaliaViva che in cambio ottiene la Presidenza del pros… - Corriere : Forza Italia scrive sulla scheda Elisabetta Casellati, la Lega vota Casellati, secco Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Presidente

...Conte e alleanticipate in primavera. Ufficialmente il Movimento 5 Stelle è nettamente contrario all'ipotesi Casellati e resta allineato con Pd e LeU. Ma non va dimenticato che la......Qui il link per iscriversi alla newsletter che il Corriere dedica a queste importantissime:...09 Maria Elisabetta Alberti Casellati è una buona candidata per vari motivi: è donna; è...L’operazione Casellati alla fine è scattata questa mattina. Dopo una lunga serie di vertici infatti, i partiti di centrodestra hanno deciso di convergere sul nome della presidente ...Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Salvini preferisce unire il centrodestra e dividere il Paese mettendo perfino a rischio il governo Draghi. Proporre il nome della Casellati, oggi come nei giorni scorsi, ...