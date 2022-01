Calciomercato Spal, Tacopina annuncia: “Stiamo trattando Maldini jr con il Milan” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Trattativa aperta tra Spal e Milan per il prestito di Daniel Maldini a favore dei biancocelesti. Le parole del patron degli estensi Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Trattativa aperta traper il prestito di Daniela favore dei biancocelesti. Le parole del patron degli estensi

Advertising

Mediagol : Calciomercato Spal, Tacopina annuncia: “Stiamo trattando Maldini jr con il Milan” - milansette : Milan, Maldini vicino alla Spal: i dettagli - GadioOumoul : RT @MilanNewsit: MN - Milan, la Spal vuole Maldini in prestito: il giocatore valuta la soluzione - Saraconlaaccaa : RT @NicoSchira: #ACMilan sta sfoltendo l’organico per liberare spazio per un ultimo innesto: in uscita Daniel #Maldini verso il prestito al… - sportal_it : La Spal chiude per il portiere: regalo a Venturato -