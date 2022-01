Un canto salverà il mondo. Il compositore Francesco Lotoro ha recuperato le partiture dei musicisti finiti nei campi di concentramento. Una ricerca struggente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mai dimenticare: la Giornata della Memoria è il giorno più lungo, quello in cui non si comprenderà mai il perché del genocidio. Quattro case editrici propongono struggenti libri da leggere sui quali riflettere: Francesco Lotoro, con un enorme lavoro di ricerca, ha recuperato le partiture dei musicisti finiti nei campi di concentramento. Enrico Pedemonte ha deciso di raccontare la storia del campione di ping pong, Alojzy Ehrlich, che si è salvato solo perché “atleta”. #VoceAllaMemoria In tutta Italia, intanto, sono numerosi gli eventi per capire e tenere vivo il ricordo della Shoah. Da rilevare quelli organizzati da Feltrinelli nelle librerie Milano, Genova, Roma, Napoli, Verona, Bari e Palermo: in ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mai dimenticare: la Giornata della Memoria è il giorno più lungo, quello in cui non si comprenderà mai il perché del genocidio. Quattro case editrici propongono struggenti libri da leggere sui quali riflettere:, con un enorme lavoro di, haledeineidi. Enrico Pedemonte ha deciso di raccontare la storia delone di ping pong, Alojzy Ehrlich, che si è salvato solo perché “atleta”. #VoceAllaMemoria In tutta Italia, intanto, sono numerosi gli eventi per capire e tenere vivo il ricordo della Shoah. Da rilevare quelli organizzati da Feltrinelli nelle librerie Milano, Genova, Roma, Napoli, Verona, Bari e Palermo: in ...

Advertising

bonculture1 : RT @_Sblendorio: #FrancescoLotoro, da trent’anni, recupera e suona la musica composta nei lager e nei gulag. Una musica nata in cattività,… - _Sblendorio : #FrancescoLotoro, da trent’anni, recupera e suona la musica composta nei lager e nei gulag. Una musica nata in cat… - abbanewsInfo : #Giornatadellamemoria. Un canto salverà il mondo - ADM_assdemxmi : RT @feltrinellied: Su @RaiCultura si parla di #Uncantosalverailmondo di #FrancescoLotoro. Domani il libro sarà presentato a #Bari in collab… - feltrinellied : Su @RaiCultura si parla di #Uncantosalverailmondo di #FrancescoLotoro. Domani il libro sarà presentato a #Bari in c… -