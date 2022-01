Se non si chiuderà domani sul Quirinale aumenterà il distacco degli italiani dalla politica, dice Maurizio Lupi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata di stallo totale finora, onorevole Maurizio Lupi. Sta andando in scena un gioco al massacro, ognuno dei poli sta bocciando i candidati dell’altro polo. Non c’è nessun gioco al massacro e non è vero che uno boccia l’altro. C’è una ricerca a trovare un nome condiviso che vada bene a tutti. Da parte del centrodestra non c’è nessuna rigidità, infatti con la scelta di astenerci abbiamo voluto dare il segnale che il dialogo deve andare avanti. Ma questo non lo dite tutti da tre giorni? Io so che si sta lavorando a una soluzione, ma penso anch’io che bisogna accelerare e infatti abbiamo chiesto per domani una doppia votazione. Ma a chi tocca sbloccare la situazione? Noi abbiamo dato mandato a Matteo Salvini, che sta conducendo i suoi colloqui. Però Salvini sta bruciando tutti i nomi. Salvini sta dialogando con tutti, questo è un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata di stallo totale finora, onorevole. Sta andando in scena un gioco al massacro, ognuno dei poli sta bocciando i candidati dell’altro polo. Non c’è nessun gioco al massacro e non è vero che uno boccia l’altro. C’è una ricerca a trovare un nome condiviso che vada bene a tutti. Da parte del centrodestra non c’è nessuna rigidità, infatti con la scelta di astenerci abbiamo voluto dare il segnale che il dialogo deve andare avanti. Ma questo non lo dite tutti da tre giorni? Io so che si sta lavorando a una soluzione, ma penso anch’io che bisogna accelerare e infatti abbiamo chiesto peruna doppia votazione. Ma a chi tocca sbloccare la situazione? Noi abbiamo dato mandato a Matteo Salvini, che sta conducendo i suoi colloqui. Però Salvini sta bruciando tutti i nomi. Salvini sta dialogando con tutti, questo è un ...

