Quirinale 2022 tra candidati e news, oggi nome Belloni accende dibattito (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il nome di Elisabetta Belloni sale alla ribalta nelle elezioni per il presidente della Repubblica. La diplomatica, ora alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, tra news e dichiarazioni sembra scalare le gerarchie tra i candidati al Quirinale. L’ex segretario generale della Farnesina viene accostato alla rosa estesa del centrodestra, dove trova spazio anche il costituzionalista Sabino Cassese Dal Pd l’ipotesi della Direttrice generale del Dis viene giudicato come un nome “plausibile” che rientra nei criteri indicati e ribaditi da Enrico Letta anche ieri nell’assemblea dei grandi elettori dem. “Noi non ci mettiamo a fare il giochino dei veti, il tema è arrivare al momento del confronto. Questo è il punto. Non in questo momento non ci mettiamo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ildi Elisabettasale alla ribalta nelle elezioni per il presidente della Repubblica. La diplomatica, ora alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, trae dichiarazioni sembra scalare le gerarchie tra ial. L’ex segretario generale della Farnesina viene accostato alla rosa estesa del centrodestra, dove trova spazio anche il costituzionalista Sabino Cassese Dal Pd l’ipotesi della Direttrice generale del Dis viene giudicato come un“plausibile” che rientra nei criteri indicati e ribaditi da Enrico Letta anche ieri nell’assemblea dei grandi elettori dem. “Noi non ci mettiamo a fare il giochino dei veti, il tema è arrivare al momento del confronto. Questo è il punto. Non in questo momento non ci mettiamo a ...

