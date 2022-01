Nel Giorno della Memoria i No Green Pass torinesi con bandiera di Israele: “Ieri come oggi” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spunta una bandiera di Israele, con le date 1938-2022, tra i No Green Pass che dalla scorsa notte hanno occupato l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Torino in via verdi. Un uomo di mezza età che ha portato alcuni generi di conforto agli occupanti, tra cui casse d’acqua e coperte, ha indossato la bandiera sulle spalle, con la scritta fatta a mano degli anni 1938 (inizio delle leggi razziali in Italia) e l’attuale 2022.“come Ieri anche oggi diranno ‘stavamo solo eseguendo degli ordini'”, si limita a sostenere sulle ragioni di quella bandiera. Un chiaro riferimento a Adolf Eichmann, criminale di guerra tedesco considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista.I rifornimenti ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spunta unadi, con le date 1938-2022, tra i Noche dalla scorsa notte hanno occupato l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Torino in via verdi. Un uomo di mezza età che ha portato alcuni generi di conforto agli occupanti, tra cui casse d’acqua e coperte, ha indossato lasulle spalle, con la scritta fatta a mano degli anni 1938 (inizio delle leggi razziali in Italia) e l’attuale 2022.“anchediranno ‘stavamo solo eseguendo degli ordini'”, si limita a sostenere sulle ragioni di quella. Un chiaro riferimento a Adolf Eichmann, criminale di guerra tedesco considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista.I rifornimenti ...

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - UEFAcom_it : ??? Nel giorno del compleanno di José Mourinho, riviviamo il suo trionfo in #UCL con l'@Inter nel 2?0?1?0? ?? - _Carabinieri_ : #27gennaio 2022, Giorno della Memoria: una catastrofe su cui il mondo non smette di interrogarsi, alla ricerca di u… - kse_salman : RT @a_saba78: #Shoahday Ordinati e ben vestiti Duecento bambini sono partiti. Andrò con loro fino a Treblinka E nel vagone stretti cantere… - lapacechenonho_ : RT @Lorenzo_lollo11: “Ho sempre avuto la passione per il taglio dei capelli,nel paesino dove abito lo facevo gratis a tutti quelli che vole… -