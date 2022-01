Folorunsho | si complica il ritorno alla Reggina | il motivo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe piùto di quanto previsto l’affare che avrebbe dovuto portare Michael, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito al Pordenone,. Italy: ssc napoli pre-season training camp in Val di Sole SSC Napoli s Nigerian midfielder MichaelDuring ssc napoli s pre-season training camp in Val di Sole ABPH7356 Copyright: xAntonioxBalascox Il ds dei granata, aveva già raggiunto l’accordo con il giocatore ed il suo staff ma, nelle ultime ore, l’accelerata della SPAL hato una trattativa già avviata che avrebbe riportato il brasilianodove aveva già militato nella passata stagione. Ancora da definire quindi il futuro del ...

TUTTO mercato WEB

Sembrava tutto fatto per il ritorno a Reggio Calabria di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Pordenone. Taibi, ds della Reggina, secondo Il Corriere d ...Si complica l'affare tra il club e il Napoli. Pronta ad approfittare della situazione la Spal, che vorrebbe inserirsi ...