Covid Italia, Costa: “Verso superamento sistema colori, solo zona rossa” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “C’è la volontà di superare il sistema a colori, potrebbe restare la sola zona rossa come livello di attenzione per gli ospedali, ma senza le restrizioni, che oggi sono previste, per tutti i vaccinati o guariti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto a ‘Effetto Giorno’ su Radio 24 tornando sull’attesa per il cambio delle regole Covid. Costa ha poi annunciato l’arrivo di un chiarimento sulle quarantene scolastiche: “Nei casi di positività che fanno scattare la Dad i ragazzi si intendono in autosorveglianza e non più in quarantena”. Un chiarimento che potrebbe arrivare con una circolare nelle prossime ore, tra oggi e domani. Così come “per il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo il tampone ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “C’è la volontà di superare il, potrebbe restare la solacome livello di attenzione per gli ospedali, ma senza le restrizioni, che oggi sono previste, per tutti i vaccinati o guariti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenuto a ‘Effetto Giorno’ su Radio 24 tornando sull’attesa per il cambio delle regoleha poi annunciato l’arrivo di un chiarimento sulle quarantene scolastiche: “Nei casi di positività che fanno scattare la Dad i ragazzi si intendono in autosorveglianza e non più in quarantena”. Un chiarimento che potrebbe arrivare con una circolare nelle prossime ore, tra oggi e domani. Così come “per il ritorno in classe di guariti e vaccinati conil tampone ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Oms: Italia seconda per morti e contagi settimanali in Europa. - Agenzia_Italia : La Catalogna revoca l'obbligo del pass sanitario: 'È inefficace' - MediasetTgcom24 : Un adolescente su 4 ha sintomi depressione da Covid #covid #italia - Man115tn1 : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: Italia seconda per morti e contagi settimanali in Europa. - natalina_lucee : RT @04Carmen20: Leggo che in USA centinaia di cervi si sono ammalati di Covid. Sapessero quante centinaia di migliaia di cervi si sono amma… -