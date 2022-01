Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti giovedì 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Bollettino della Regione Veneto, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a giovedì 27 gennaio 2022. La Regione ha pubblicato, come quotidianamente dall’inizio della pandemia, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio Veneto; situazione da attenzionare per definire un quadro completo, sotto i riflettori anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento dei contagi nell’ultimo periodo, soprattutto nel corso dei mesi di dicembre e gennaio, quindi numeri da analizzare con rigore e cautela. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 18.988 nuovi contagi, 22 morti, 161.180 tamponi totali, 163 ricoverati in terapia intensiva, 1.847 ricoverati nei reparti ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildella Regione, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a272022. La Regione ha pubblicato, come quotidianamente dall’inizio della pandemia, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio; situazione da attenzionare per definire un quadro completo, sotto i riflettori anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento deinell’ultimo periodo, soprattutto nel corso dei mesi di dicembre e, quindi numeri da analizzare con rigore e cautela. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 18.988 nuovi, 22, 161.180 tamponi totali, 163 ricoverati in terapia intensiva, 1.847 ricoverati nei reparti ...

