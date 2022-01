Amici, salta la puntata del serale: 'Alcuni ballerini positivi al Covid' (Di giovedì 27 gennaio 2022) La puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 30 gennaio non andrà in onda , a causa della accertata positività al Covid di Alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. A ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladidi Maria De Filippi di domenica 30 gennaio non andrà in onda , a causa della accertatatà aldiprofessionisti che lavorano nella trasmissione. A ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 21, salta la puntata a causa del Covid: ecco cosa accadrà #amici21 - telodogratis : Amici, salta puntata domenica 30 gennaio: ballerini positivi a Covid - telodogratis : Amici, salta la puntata di domenica 30 gennaio 2022: alcuni ballerini positivi al Covid - tuttopuntotv : Ora è ufficiale, Amici 21 non andrà in onda domenica #amici21 #amicispoiler #mariadefilippi - IsaeChia : #Amici21, salta la puntata di domenica: ecco cosa vedremo in onda Il Covid provoca un modifica del normale palinse… -