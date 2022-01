“Striscia la notizia”: Enrico Lucci balla con Razzi per eleggere il Presidente della Repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con la corsa al Colle del nuovo inviato Enrico Lucci, che commenterà da Roma le votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Stasera l’ospite d’eccezione dell’inviato del tg satirico sarà l’ex senatore e astro nascente di TikTok Antonio Razzi, che ormai è una vera e propria star del web, protagonista di meme virali e di balletti in cui non si prende affatto sul serio. Enrico Lucci e Antonio Razzi quindi, in questa puntata di Striscia la notizia, si lasceranno andare a una danza – propiziatoria? – nell’attesa di conoscere il nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con la corsa al Colle del nuovo inviato, che commenterà da Roma le votazioni peril prossimo. Stasera l’ospite d’eccezione dell’inviato del tg satirico sarà l’ex senatore e astro nascente di TikTok Antonio, che ormai è una vera e propria star del web, protagonista di meme virali e di balletti in cui non si prende affatto sul serio.e Antonioquindi, in questa puntata dila, si lasceranno andare a una danza – propiziatoria? – nell’attesa di conoscere il nuovo ...

