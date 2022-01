Salute mentale, il Covid porta alla depressione un ragazzo su quattro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Che l’emergenza Covid incida sulla depressione è acclarato, ma le statistiche che arrivano – pubblicate da Tgcom24 – rendono il quadro ancora più debilitante. Covid, depressione per un giovane su quattro La Salute mentale dei giovani è quindi a rischio: l’incidenza del Covid sulla depressione dei ragazzi, ma anche sulla loro ansia, è raddoppiata rispetto all’inizio dell’emergenza. La ricerca è stata pubblicata su JAMA Pediatrics. Essa include 29 studi avviati su oltre 80mila giovani, e dimostra che un giovane su quattro, non solo in Italia ma nel mondo, presenta sintomi di depressione (uno su cinque disturbi d’ansia). Un dato che fa il paio con un altro, quello di un buon 63% degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Che l’emergenzaincida sullaè acclarato, ma le statistiche che arrivano – pubblicate da Tgcom24 – rendono il quadro ancora più debilitante.per un giovane suLadei giovani è quindi a rischio: l’incidenza delsulladei ragazzi, ma anche sulla loro ansia, è raddoppiata rispetto all’inizio dell’emergenza. La ricerca è stata pubblicata su JAMA Pediatrics. Essa include 29 studi avviati su oltre 80mila giovani, e dimostra che un giovane su, non solo in Italia ma nel mondo, presenta sintomi di(uno su cinque disturbi d’ansia). Un dato che fa il paio con un altro, quello di un buon 63% degli ...

