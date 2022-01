Premio Grandenapoli 2021 | In gara le eccellenze del food&beverage partenopeo

Advertising

quicampiflegrei : Per il Premio Grandenapoli 2021 (Food & Beverage), è possibile votare fino al 31 gennaio - HorecaNewsit : Torna il Premio - giannigosta : II edizione del Premio Grandenapoli - TeleradioNews : II edizione del Premio Grandenapoli - TeleradioNews : II edizione del Premio Grandenapoli - Attesa per il Premio Grandenapoli 2021, a giudizio dei consumatori parte la… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Grandenapoli

2a News

Torna il2021 , alla II° attesa edizione, per premiare le eccellenze Partenopee del settore Food&Beverege nel modo più semplice, ovvero attraverso la scelta dei consumatori più attenti ed ...Torna il2021 , alla II° attesa edizione, per premiare le eccellenze Partenopee del settore Food&Beverege nel modo più semplice, ovvero attraverso la scelta dei consumatori più attenti ed ...C'è tempo fino al 15 febbraio per votare i migliori indirizzi napoletani del food & beverage grazie al premio Grandenapoli.Attesa per il Premio Grandenapoli 2021, a giudizio dei consumatori parte la sana competizione tra i migliori nell’ambito del food ...