"In Rai nessuno ne parla". Paolo Fox sparito da tre giorni: gira una voce sull'astrologo dei Fatti vostri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Che fine ha fatto Paolo Fox? Se lo chiedono tutti i suoi fan, che lo seguono tutti i giorni a I Fatti vostri. Il più celebre astrologo della televisione italiana è scomparso dalla trasmissione senza che venisse data una spiegazione da parte della Rai e dei conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi. La sua assenza è quindi avvolta da un alone di mistero: più di qualcuno pensa che possa c'entrare il Covid. La settimana si è aperta lunedì 24 gennaio tra lo stupore dei telespettatori, vista l'assenza ingiustificata di Paolo Fox e delle sue previsioni delle stelle. Nessuna traccia del celebre astrologo anche martedì 25 e mercoledì 26: per il terzo giorno consecutivo non è arrivata alcuna spiegazione a riguardo, e questo ha fatto preoccupare non poco i telespettatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai nessuno Covid, Crisanti: "Superato il picco? Lo capiremo nei prossimi giorni" ... 'non lo sa nessuno. Brancoliamo nel buio in questo momento', ha ribadito. Commentando poi la ... in un recente intervento a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Crisanti ha riferito ...

Conte e la difficile partita del M5s su Draghi Nessuno si permetta di dire che il Movimento dice no a Draghi". Ed eccolo lì il dilemma di "...dopo il "o Conte o morte" oppure il ritorno a Canossa dopo lo stop alle partecipazioni ai programmi Rai . ...

Mancini: ''Balotelli? Tante situazioni da valutare'' Rai Sport Rai, nasce in sordina una nuova struttura: la ‘Direzione Offerta Estero’ Assolutamente no: “no data”. Qual è la reale diffusione dei canali / programmi Rai all’estero?! Nessuno lo sa, se non (forse) nelle segrete stanze del Settimo Piano e della Direzione Marketing… E ...

Rai 1, dopo Sanremo arriva la terza stagione de “L’ Amica Geniale” La terza stagione de L'amica geniale, andrà in onda da domenica 6 febbraio per un totale di quattro prime serate evento.

